Bologna com’era: appassionati e musicisti nel negozio di via Rizzoli

Nel 1905, Francesco Bongiovanni divenne proprietario di un negozio specializzato in musica nel quale aveva lavorato per un anno come commesso. Il negozio fu chiamato ’Stabilimento musicale Francesco Bongiovanni’ e la sua attività fu quella di vendere o noleggiare strumenti musicali e pubblicare e vendere spartiti musicali. In breve tempo, il negozio divenne un punto di riferimento ma anche un luogo di ritrovo per gli appassionati di musica: artisti, giornalisti, professionisti fra i quali spiccava Ottorino Respighi (foto). Si ritrovavano nel piccolo locale di via Mercato di Mezzo (oggi, via Rizzoli) che fu chiamato il ’Gabinetto di musica’ nel quale c’era anche un pianoforte, dove, oltre che scherzare e conversare, si componevano musiche. Fu così che Bongiovanni divenne editore musicale pubblicando le musiche non solo di Ottorino Respighi, ma di tanti altri musicisti. (segue)

Marco Poli