Bologna com’era: banchetti e feste a palazzo Caprara

Nel 1877, Antonio Maria Filippo Luigi d’Orleans, duca di Montpensier (1824-1890, foto), ultimo figlio del re di Francia Luigi Filippo, divenne proprietario di palazzo Caprara dichiarando che si sarebbe trasferito a Bologna e avrebbe vissuto per vari mesi nel suo palazzo. Nel palazzo si tennero eleganti feste e banchetti luculliani per la gioia dei commercianti; inoltre diede vita a un salotto che divenne ben presto famoso non solo a Bologna, invitando soprattutto attori e personaggi del mondo dello spettacolo. Insomma, il duca di Montpensier si comportò da mecenate: assunse molte persone al suo servizio e non badò a spese. Botteghe artigiane e negozi ambivano ad essere considerate "fornitori ufficiali" del Duca ed esponevano il suo stemma. Gli piaceva camminare per le vie di Bologna, essere salutato e rispondere ai saluti. (segue)

Marco Poli