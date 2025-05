Bologna com’era: Bongiovanni e il trasloco in via Ugo Bassi

Lo sfratto da via Rizzoli, dopo molti decenni, determinò il trasferimento nel 2000 in via Ugo Bassi, 31/F (foto): ciò creò amarezza in Giancarlo Bongiovanni, ma non lo fece arretrare nell’impegno e nella volontà di mantenere alto il profilo del suo negozio dove aveva trasferito l’archivio con pubblicazioni, cataloghi e fotografie di grandi artisti autografate. L’evoluzione tecnologica indusse Bongiovanni a utilizzare i DVD per produrre musica operistica: quindi il catalogo, che comprendeva ben 700 dischi, si arricchì di ulteriori produzioni. Nel settembre 2021, Bongiovanni morì e il peso della gestione del negozio cadde sulle spalle dei figli Barbara e Andrea. Essi hanno saputo coniugare tradizione e innovazione per mantenere alto il nome di un negozio che fa parte della storia della città e della storia della musica, insomma della cultura di Bologna.

Marco Poli