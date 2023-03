Bologna com’era: Calvaert e il cardinale raggirato

Calvaert si sentì onorato per l’invito del cardinale Ippolito d’Este (foto) che lo accolse con gioia e gli chiese, come riferisce Carlo Cesare Malvasia, "di disegnare qualche cosa in sua presenza, acciò che lo stile e il modo di operare a lui si facesse noto e palese". Calvaert disegnò una Madonna col Bambino suscitando ammirazione e lodi da parte del cardinale, il quale gli volle mostrare la sua "superbissima" collezione di dipinti e di disegni "di tutti i più valenti maestri di ogni scuola". Ed ecco la sorpresa: Calvaert "non solo seppe conoscerne tutti gli autori, ma giunti ad un nudo di Michelangelo di quelli del Giudizio Universale e a due figure di Raffaello nella scuola di Atene, l’avvertì di non essere originali ma da lui fatti". Chi li aveva acquistati, prima di venderli al cardinale aveva "invecchiato" la carta su cui erano disegnati per farli sembrare più antichi.

Marco Poli