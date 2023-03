Bologna com’era: Calvaert, il fiammingo bolognese e la sua arte

Denis Calvaert (foto), fiammingo di Anversa, fin da giovanissimo frequentò scuole di pittura prima di trasferirsi a Bologna dove frequentò prima la bottega di Prospero Fontana, poi quella di Lorenzo Sabbatini. Quest’ultimo, chiamato dal papa bolognese Gregorio XIII, si recò a Roma per eseguire decorazioni in Vaticano: nel 1573 Calvaert lo raggiunse per collaborare col suo maestro. Durante il suo soggiorno romano non solo ebbe modo di vedere e studiare le opere dei grandi pittori, ma anche di dimostrare la sua abilità nel disegnare. In brevissimo tempo la fama del fiammingo si diffuse e il cardinale Ippolito d’Este, amante della pittura e collezionista, chiese a Sabattini di condurre nella sua residenza romana "il sì bravo discepolo", come scrisse nella sua ’Felsina Pittrice’ Carlo Cesare Malvasia. Il Cardinale chiese a Calvaert di eseguire un dipinto in sua presenza. (segue)

Marco Poli