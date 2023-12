Bologna com’era: calzolaio morto, fu un incidente o un suicidio?

Le antiche cronache rappresentano una fonte importantissima per conoscere non solo i grandi avvenimenti storici, ma anche le vicende quotidiane della città, dalla cronaca nera alle condizioni climatiche, dai terremoti alle esondazioni fino ai numerosi bandi emessi dal Legato su varie materie. Giacomo Rinieri, un collezionista di antichità ci ha lasciato una cronaca (foto) che abbraccia il periodo 1535-1549: da essa cercheremo di estrarre alcuni episodi curiosi. Il 20 giugno 1541, un calzolaio stava cercando di caricare un archibugio; pensò di esserci riuscito e provò a sparare senza riuscirvi. Tentò più volte invano. Allora guardò dentro la canna dell’arma, ma proprio in quel momento partì il colpo che lo uccise. Fu un incidente o l’uomo cercò il suicidio? In città se ne parlò, ma ben di più si parlò dell’episodio accaduto nella Cattedrale. (Segue)

Marco Poli