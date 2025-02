Bologna com’era: Camillo Ronzani e la produzione di birra nel 1855

La prima birra bolognese era fabbricata in…convento! Infatti il commendator Camillo Ronzani, nel 1855, avviò la produzione di birra nell’ex monastero secentesco della Natività di Maria Vergine in via Lame. In seguito fu costruita una fabbrica a Casalecchio di Reno. Dove fu edificato il grande palazzo Ronzani era attivo un grande locale bar e birreria dove il 3 ottobre 1909 nacque il Bologna F.C. che ebbe come primo Presidente lo svizzero Louis Rauch, mentre il vero promotore è da considerare Emilio Arnstein. Sotto la guida di Alessandro Ronzani, la produzione della birra Ronzani (foto) a Casalecchio vide la crescita del proprio mercato al punto che nel 1929 fu in grado di assorbire la "Birra Bologna". Le alterne vicende del mercato determinarono la fine dell’azienda che, nel 1959, cedette l’attività alla più antica azienda italiana di produttori di birra, la bresciana Wurher.

Marco Poli