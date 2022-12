Bologna com’era: Cappelli, un gigante della cultura

Quarant’anni fa moriva Carlo Alberto Cappelli (foto). Era nato nel 1907 a Rocca San Casciano, vicino a Forlì, dove c’era la tipografia della casa editrice fondata dal padre Licinio nel 1883. Tuttavia, Carlo Alberto, oltre alla passione per l’editoria coltivò quella per il teatro. Nel 1914 la casa editrice si trasferì a Bologna dove fu aperto un grande negozio fra piazza Galvani e via Farini. Qui la passione per il teatro si concretizzò con incarichi e iniziative: fu nominato presidente della Filodrammatica e divenne Sovrintendente del Teatro Comunale. Oltre alla musica lirica e sinfonica, si dedicò anche alla prosa dando vita alla ’Compagnia dei giovani’ (Rossella Falk, Anna Maria Guarnieri, Romolo Valli, Giorgio De Lullo). (segue)

Marco Poli