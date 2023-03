Bologna com’era: carta e plastica Al Savena le prime ’campane’

La raccolta differenziata già esisteva per il vetro e io ritenni che dovesse diventare un sistema vero e proprio sia per la raccolta, sia per lo smaltimento dei rifiuti e assieme ad Amiu (oggi Hera) mettemmo a punto un programma di interventi che, nelle nostre intenzioni, avrebbe dovuto responsabilizzare la popolazione. Dopo pile, siringhe, farmaci, copertoni, fanghi delle tintorie, l’obiettivo riguardò carta e plastica. Si pensò di sperimentare questa raccolta differenziata in un solo quartiere, il Savena, il più popoloso della città (72.000 abitanti) a partire dal 2 maggio 1988 con 36 contenitori a forma di campane gialle (foto), spot televisivi e radiofonici, locandine nei negozi e stampati a domicilio. Contemporaneamente partì anche la raccolta della carta. Chiudo qui le mie "rimembranze" e ringrazio chi mi legge.

Marco Poli