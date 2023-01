Bologna com’era: Casanova e il Farinello

Nella sua villa (ora scomparsa) con giardino che sorgeva lungo l’attuale via Zanardi, Carlo Broschi detto Farinelli o Farinello (Andria 1705-Bologna 1782), il più famoso cantante lirico castrato, ricevette illustri personaggi fra cui Giacomo Casanova (foto). Nelle sue memorie, Casanova si sofferma sul cantante per riferire un episodio: "Quel povero vecchio di Farinello si invaghì della moglie del nipote [la nobile toscana Anna Gatteschi], ne divenne geloso e si attirò l’odio della nipote stessa, la quale non poteva capacitarsi come un animale della sua specie potesse illudersi di essere da lei preferito a suo marito, un uomo come tutti gli altri". E concluse: "Un castrato invaghito di una donna che lo detesta, diventa una tigre".