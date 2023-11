Bologna com’era: Cecco d’Ascoli, il pensatore eretico in cattedra

Astronomo e astrologo, poeta e medico, Cecco d’Ascoli (1269- 1327, foto) non era nato a Ascoli e si chiamava Francesco Stabile. Come Girolamo Savonarola, Giordano Bruno e altri, morì bruciato vivo come eretico davanti a Santa Croce di Firenze. Tre anni prima di morire, nel 1324, fu docente di astronomia all’Università di Bologna. Tuttavia il contenuto delle sue lezioni – secondo l’Inquisizione di Bologna– fu ritenuto in conflitto con la religione. I provvedimenti decisi dall’Inquisizione bolognese furono il sequestro dei libri di astrologia, una multa e la sospensione dall’insegnamento universitario. Gli studenti e alcuni docenti protestarono e ottennero, nel 1325, il ritorno in cattedra di Cecco d’Ascoli, e un aumento del suo stipendio. Da Firenze gli offrirono la nomina a medico di corte e Cecco d’Ascoli preferì lasciare Bologna. (segue)

Marco Poli