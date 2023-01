Bologna com’era: cento anni fa nasceva la Weber

Fin da ragazzo, Edoardo Weber, nato a Torino nel 1889, aveva dimostrato di essere versato per la meccanica; si meritò borse di studio che gli permisero di diplomarsi in un istituto professionale. A 18 anni fu assunto dalla Fiat come operaio ma dopo solo sei anni gli fu affidata la direzione della filiale bolognese e in seguito quella di Ferrara. Rientrò a Bologna nel 1923, cento anni fa, per aprire una propria azienda (Fabbrica Italiana Carburatori Weber), prima in viale Masini poi in via Cairoli, che decollò quando mise a punto un carburatore (foto) per le auto Fiat in grado di offrire maggiore velocità e minori consumi. I suoi carburatori ebbero successo e l’azienda ne produsse sempre più efficaci e innovativi fra cui uno da montare su una Maserati da competizione.

Marco Poli