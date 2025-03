Bologna com’era: come nasce la Fiera di Santa Lucia

Il più grande commediografo bolognese, Alfredo Testoni, scrisse una poesia in dialetto nella quale si affermava che il Natale c’è quando appaiono i banchetti della Fiera di Santa Lucia. Lui la chiamava "la fira di presèpi e di zuglein" (la fiera dei presepi e dei giocattoli). Questa Fiera si svolgeva fra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre in via Castiglione sotto i portici attigui alla chiesa di Santa Lucia, da cui il nome della Fiera. I numerosi banchetti vendevano le statuine in terracotta per il presepio, spesso opera di artigiani bravissimi, i giocattoli, i dolciumi e altri oggetti tipici delle feste natalizie. Poi la fiera fu spostata sotto il portico di Santa Maria dei Servi in Strada Maggiore (foto Breveglieri), mantenendo la denominazione originaria di ’Fiera di Santa Lucia’. Più numerosi i banchetti e diversi i prodotti, ma il fascino non cambia.

Marco Poli