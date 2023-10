Bologna com’era: Contavalli, successo e declino del teatro

Nei primi anni di attività, il teatro Contavalli orientò la programmazione verso l’opera lirica e uno dei protagonisti più noti e assidui fu Gioachino Rossini (foto); non mancarono commedie brillanti e balletti. Il teatro fu attento alle Accademie filodrammatiche presenti in città e in particolare a quella che aveva come personaggio di spicco Gustavo Modena. Spesso i biglietti per gli 800 posti del teatro erano esauriti. Nel 1823 morì Antonio Contavalli e fu la figlia Clelia, minorenne, tramite alcune Filodrammatiche, a dover gestire il teatro. Continuò a presentare opere di Rossini contando sulla presenza del famoso soprano francese Maria Malibran che si era esibita con grande successo al Teatro Comunale. Tuttavia, come aveva fatto anche il padre, il teatro alternò le opere liriche con la prosa e con spettacoli d’arte varia. (segue)

Marco Poli