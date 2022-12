Bologna com’era: contro il freddo c’era la capparella

Oggi, d’inverno, gli uomini indossano giacconi imbottiti o cappotti. Fino al secondo dopoguerra l’indumento che ha difeso dal freddo era la capparella, o tabarro o mantella (foto). Era un bene di grande valore: al Monte di pietà, con la bella stagione, chi aveva difficoltà economiche andava a impegnare la capparella ottenendo una buona somma di denaro. Non a caso la capparella poteva avere una vita secolare passando da padre in figlio, con qualche inevitabile rammendo. Erede delle toghe romane, questo mantello a ruota era in dotazione ad alcuni corpi militari e a ufficiali. Oggi viene usato da chi vuole apparire originale, da personaggi dello spettacolo (Fellini, Pavarotti), scrittori come Alfredo Oriani, in una statua con il mantello.

Marco Poli