Bologna com’era: contro la peste si chiamò San Bernardino

Il cardinale legato di Bologna Gabriele Condulmer pensò che l’unico mezzo per scongiurare il ritorno della peste fosse la preghiera. Pertanto, come ci riferisce nella sua Cronaca Cherubino Ghirardacci (foto), promosse "devote e solenni processioni", invitò al digiuno "per placare l’ira divina" e affinchè Dio "volesse rimuovere così aspro castigo dalla città". Ma la peste non si fermò: a causa "dei molti peccati non piacque a Dio di ascoltare le nostre preghiere". Pensò, quindi, di chiamare a Bologna un "santo uomo chiamato Bernardino senese". Bernardino da Siena era descritto come un francescano rigoroso, dedito ad una vita sobria e frugale. Ghirardacci lo conferma: "vestiva di veste vile e sordida e per i molti digiuni di aspetto macilente, di grande asprezza e rigidità". E aggiunge: "Chiunque il mirava parevagli vedere un vivo ritratto del glorioso S. Francesco". (segue)

Marco Poli