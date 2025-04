Bologna com’era: così fu scoperto il ladro della ’Sacra Benda’

Il ritorno in Santo Stefano della preziosa reliquia rasserenò i fedeli che, tuttavia, continuavano a chiedersi chi mai avesse compiuto il gesto sacrilego: chi sosteneva di aver visto il ladro e di poterlo descrivere, chi si diceva convinto che fosse stato un furto ’su commissioneì. Non mancarono i racconti di altri furti di reliquie avvenuti in passato. Dopo oltre un mese dal furto della ’Sacra Benda’ fu scoperto il colpevole: era stato il monaco celestino Pietro Damiano Bendini di Faenza di anni 20, ma di lui si persero le tracce e non si conobbero mai i motivi del suo gesto. A questo punto fu deciso di affidare l’esecuzione di un degno reliquiario (foto) all’orafo fiammingo Jan Jacobs, autore della copertura o riza d’argento che racchiudeva il dipinto della Madonna di San Luca. Ora, la Sacra Benda è nella cappella della Beata Vergine Immacolata che si trova nel Museo stefaniano.

Marco Poli