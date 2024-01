Bologna com’era: da collegio a museo contemporaneo

Il Collegio dei Lucchesi iniziò a operare nel 1679 ospitando 10 studenti di età inferiore ai 18 anni che potevano rimanere non oltre cinque anni per seguire gli studi di diritto, filosofia o medicina. Fino alla sua chiusura (1788) il Collegio ospitò 205 studenti di Lucca. Nel secolo scorso in via Parigi, 5 ebbe sede l’Opera Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra fino al 2005, quando la Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna decise di acquistare l’intero complesso per poi intervenire con restauri per poi inserirlo, dal 2010, nel percorso museale Genus Bononiae. L’Oratorio al piano superiore ospita ora la collezione di strumenti musicali antichi e pregiati (foto) del maestro Luigi Ferdinando Tagliavini e la biblioteca del musicologo Oscar Mischiati. Oltre agli strumenti musicali, l’Oratorio presenta un ciclo di affreschi, realizzati all’inizio del Seicento. (segue)

Marco Poli