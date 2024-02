Bologna com’era: da via Mazzini parte il primo portico fuori le mura

Il portico di San Luca è un monumento mondiale con i suoi 3,8 km, i 666 archi, i 500 gradini e le 15 cappelle: costruito a partire dal 1674 fu concluso 40 anni dopo. Non fu il primo portico costruito fuori dalle mura di Bologna, ma il terzo: infatti, 55 anni prima, nel 1619, iniziò la costruzione del portico degli Alemanni che parte dall’inizio dell’attuale via Mazzini e giunge fino alla chiesa di S. Maria Lacrimosa degli Alemanni (foto). Il portico, lungo 650 metri e costituito da 167 arcate, fu concluso nel 1631. In precedenza esisteva una chiesa dei cavalieri dell’Ordine Teutonico: da qui l’intitolazione agli Alemanni. Come il portico di S. Luca, anche quello degli Alemanni fu costruito per raggiungere un santuario dove era venerata un’immagine mariana miracolosa che lacrimava; fu decisa la costruzione della nuova chiesa affidata all’ordine dei Carmelitani Scalzi. (segue).

Marco Poli