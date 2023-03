Bologna com’era: dal tacchino a teatro al pop corn al cinema

Carlo Musi, l’inventore della canzone dialettale bolognese, alcune volte pose il Teatro Comunale come protagonista delle sue canzoni: in una di esse racconta lo scherzo fatto a un barbiere amante delle opere liriche al quale viene donato il biglietto per un palco al Comunale con annesso banchetto a base di tacchino arrosto (’la toca’) (foto). Al teatro Duse, durante gli intervalli, si aggiravano venditori di salami, cotechini cotti e arrosti vari, mentre altri li seguivano con fiaschi di vino e bicchieri. Nei cinema e raramente nei teatri si continua a mangiare: nel dopoguerra c’era il venditore di brustulini (semi di zucca essicati e salati), ’burdigoni’ (liquirizia), gelati e bibite fondamentali per abbattere la sete causata dai brustulini salatissimi. Alla fine del Novecento oltre a bibite e gelati sono apparsi i pop-corn venduti in quantità industriali in cestini.

Marco Poli