Bologna com’era: dall’acqua la nuova energia pulita

Che avere l’acqua in città fosse una scelta vitale e preziosa lo compresero nove secoli fa i nostri predecessori che non esitarono a investire una importante somma di denaro pubblico per canalizzare verso Bologna prima il Savena e poi il Reno. L’invenzione del filatoio a energia idraulica confermò quella scelta e l’energia procurata dall’acqua portò Bologna a essere capitale della seta creando lavoro e benessere per i cittadini. Quando apparvero le turbine a vapore in vari paesi europei, l’energia idraulica fu gradualmente superata e ancor più quando l’energia elettrica soppiantò quella a vapore. Tuttavia si riscoprì l’importanza dell’acqua come fonte energetica dopo la costruzione dell’ Officina del gas che funzionava bruciando carbone. La prima centrale idroelettrica fu quella realizzata alla Grada (foto) per fornire l’elettricità all’Istituto Rizzoli appena fondato. (segue)

Marco Poli