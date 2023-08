Bologna com’era: dieci anni fa, l’ultimo Carrobbio

Si celebrano anniversari di ogni genere di persone o avvenimenti, è accaduto spesso anche in questa rubrica. Oggi voglio ricordare i 10 anni dalla scomparsa di una rivista di studi storici bolognesi, il Carrobbio, che si è rivelata uno strumento al servizio della cultura del territorio. Per chi non si sia mai imbattuto in questa rivista con periodicità annua, diciamo subito che nulla ha a che vedere con le solite riviste da edicola, ma si tratta di volumi di 200-300 pagine, ottimamente rilegati, con illustrazioni anche a colori. Diretto da Antonio Ferri e Giancarlo Roversi e pubblicato dall’editore Luigi Parma, il primo numero (foto) del novembre 1975 conteneva l’autorevole presentazione di Giovanni Spadolini che era stato direttore de "Il Resto del Carlino" dal febbraio 1955 al febbraio 1968. Ferri e Roversi mantennero la direzione per 13 anni; poi… (segue)

Marco Poli