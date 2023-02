Bologna com’era: Dima, tra abbandono e rinascita

Al posto della sede Fiat in via Emilia Levante 8-10 fu allestito non solo un grande centro commerciale con 40 negozi e due ristoranti-pizzerie, ma anche un residence con 100 mini appartamenti e un parcheggio per 500 auto. Era l’anno 2007 e il complesso si chiamava Dima Center (foto). Tuttavia l’iniziativa non ebbe successo e nel giro di pochi anni chiusero i negozi e gli altri locali. Nel 2012 il Dima rimase abbandonato e nel 2015 fu oggetto di occupazione abusiva da parte di 150 persone. Sgomberato faticosamente, fu poi di nuovo occupato nel 2017. Finalmente è passato a Camplus per farne un residence per studenti universitari. Il caso dell’ex sede Fiat di via Emilia Levante siano di monito al Centro Commerciale ex Minganti.

Marco Poli