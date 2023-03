Bologna com’era: don Enelio, prete patriota e medaglia d’oro

All’angolo fra via Saffi e via dello Scalo c’è un giardinetto spelacchiato e invaso da rifiuti e piccioni al cui centro spicca un busto con la scritta: "Mons. Gr. Uff. Enelio Franzoni M.O.V.M. 1913-2007", cioè Medaglia d’Oro al Valore Militare (foto). Franzoni nacque a San Giorgio di Piano nel 1913 e nel 1936 fu ordinato sacerdote. Cinque anni dopo, come cappellano militare degli alpini, fu in Russia con l’esercito italiano e quando fu decisa la ritirata lui rimase per assistere i soldati feriti rifiutando il rimpatrio, poi avvenuto nel 1946. Don Enelio Franzoni guidò la parrocchia di Crevalcore per 15 anni per poi reggere quella di Santa Maria delle Grazie in San Pio V lungo la via Saffi, a pochi metri dal giardino a lui intitolato. Trascorse gli ultimi anni della sua vita nella Casa del Clero dove morì nel 2007. Nel 1951 fu insignito della Medaglia d’oro al Valor Militare.

Marco Poli