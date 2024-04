Bologna com’era: dopo le bombe, i restauri con le polemiche

Il 25 settembre 1943 Bologna fu colpita da un intenso bombardamento: alcune bombe colpirono il palazzo dove sorgeva l’elegante Caffè Venezuela, all’angolo fra via Zamboni e via S. Vitale, a poche decine di metri dalla torre Garisenda e dalla ex chiesa di S. Marco. Il palazzo distrutto di via Zamboni fu ricostruito fra polemiche, ma nel 1954 anche l’immobile ex S. Marco fu oggetto di un restauro generale su progetto di Melchiorre Bega. L’ex chiesa, di fatto, fu demolita e fu innalzata una facciata con 21 finestre, mantenendo il portico antistante (foto): operazione ben poco compatibile con un contesto medievale. Anche il ricostruito palazzo all’angolo fra via Zamboni e via S. Vitale risultò -come si disse- "un pugno in un occhio": voleva essere simbolo della ’nuova architettura’, ma apparve ai più una visione contrastante con la volontà di conservazione del centro storico.

Marco Poli