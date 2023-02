Bologna com’era: elettricità per 60 anni al Battiferro

Ma non basta produrre l’energia elettrica, occorre anche distribuirla: l’incarico fu attribuito alla Sace, creata da Giuseppe Galotti, titolare di un’azienda di laterizi. L’acqua del canale dopo un salto di alcuni metri, metteva in funzione una turbina da 700 cavalli. Il nuovo impianto suscitò grande interesse anche nella comunità scientifica al punto che i fisici partecipanti al loro Congresso Nazionale, guidati da Augusto Righi, si recarono a visitarla. La Centrale idrotermoelettrica del Battiferro, potenziata nel corso degli anni, proseguì la sua attività fino al 1962 quando il Governo nazionalizzò l’energia elettrica dando vita all’Enel. L’Enel cedette il complesso del Battiferro al Comune in cambio di terreni. Da allora l’abbandono ha danneggiato la struttura.

Marco Poli