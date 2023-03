Bologna com’era: farmaci scaduti, i primi contenitori per la raccolta

Nei primi due mesi la raccolta delle pile esauste diede un ottimo risultato: cinque tonnellate. Poi, sempre in collaborazione con Amiu, furono predisposte altre due raccolte differenziate di rifiuti nocivi: gli pneumatici e i fanghi di tintorie e lavanderie. Dal 27 aprile 1988 d’intesa con il presidente dell’Ordine dei Farmacisti e col nuovo presidente di Amiu, Gianni Pellegrini, presentammo la raccolta dei farmaci scaduti: 124 contenitori (foto) furono collocati nelle farmacie per accogliere medicinali scaduti. Nel febbraio 1987 era partita la raccolta delle siringhe nei giardini e nelle aree verdi delle scuole: in un anno ne furono raccolte 35.000. Dopo siringhe, pile, medicinali, fanghi e copertoni assieme ad Amiu mettemmo nel mirino la raccolta differenziata di plastica e carta allo studio da mesi. (segue)

Marco Poli