Bologna com’era: formaggio e maccheroni per gli spazzacamini

I 22 spazzacamini (foto), seduti al tavolo col tovagliolo e con l’inseparabile matassa di pungitopo, obbedivano alle indicazioni che dava loro un veterano che da 46 anni scendeva a Bologna per assisterli, per organizzare il lavoro, per istruire le nuove leve; i ragazzi non sembravano intimoriti dall’eleganza del luogo, né dai numerosi soci della Famèja, fra i quali Alfredo Testoni, che li guardavano con simpatia. Questa cena-cerimonia offerta dalla Famèja Bulgnèisa fu replicata nei tre anni successivi, sempre a Palazzo Pallavicini in via San Felice. Il menu prevedeva pane, formaggio, maccheroni, carne, patate, insalata, frutta, oltre al vino e ai sigari: l’ultima portata fu un vassoio con monete per ciascuno dei ragazzi che ringraziarono fra gli applausi del pubblico. Le monete finirono nelle capienti tasche dove già avevano trovato posto gli avanzi della cena.(segue)

Marco Poli