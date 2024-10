Bologna com’era: Fossa Cavallina, il ruscello che dissetava i puledri

Via Cavallina è una strada di modesta lunghezza che congiunge via Don Marella con via Tinozzi e costeggia i Giardini Margherita nel quartiere S. Stefano. La denominazione fu deliberata dal Comune nel 1970. Fu deciso così per ricordare che nei pressi scorreva un modesto corso d’acqua chiamato Fossa Cavallina, nome che induce a ritenere che ad esso si abbeveravano i cavalli in tempi assai lontani. La Fossa Cavallina riceveva acqua da alcuni piccoli ruscelli che scendevano dalla collina e dal canale di Savena; il percorso della Fossa Cavallina (foto), di circa 10 km, sottopassava via Murri, Strada Maggiore e via Massarenti e, nel restante percorso fino al 1928 scorreva scoperto. In seguito, nel corso di alcuni decenni, la Fossa Cavallina è stata tombata. Il controllo costante del corso d’acqua, gli opportuni interventi di modifica del percorso hanno impedito le esondazioni.

Marco Poli