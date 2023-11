Bologna com’era: Franco-’Balilla’, e la lettera a sua madre

Madre e fratelli tentarono in ogni modo di dissuadere Franco a entrare nella formazione partigiana Divisione Moden". Al comandante disse di avere 16 anni, ma non fu creduto: "almeno arruolatemi come staffetta", disse Franco. Così fu e con il nome di battaglia ’Balilla’ il dodicenne Franco Cesana divenne il più giovane partigiano italiano. Il 7 settembre, dopo settimane di silenzio, la madre ricevette una lettera di Franco (foto). La trascriviamo in parte, traendola dal sito ’Altre Storie di Mario Calabresi’: "Carissima mamma, dopo la mia scappata non ho potuto darti mie notizie per motivi che tu immagini… Partii all’improvviso senza sapere io stesso che cosa stavo facendo. Camminai finché potevo, poi mi fermai a dormire in un fienile in località Osteria Matteazzi… Riuscii a trovare patrioti che mi insegnarono la strada per andare al Comando a Maranello di Gombola". (segue)

Marco Poli