Bologna com’era: Franco Cesana il ’sottotenente alla memoria’

Proprio il 14 settembre 1944, giorno in cui i tedeschi uccisero Franco Cesana, Franco e il fratello Lelio si presentarono a casa della madre per salutarla e tranquillizzarla promettendole di tornare il 20 per festeggiare il compleanno di Franco. Abbracciata la madre, i fratelli parteciparono allo scontro che si concluse con la morte del giovane e di quattro partigiani. Franco Cesana fu seppellito nel cimitero della chiesa di Pescarola per poi essere trasferito nel cimitero ebraico di Bologna. Riconosciuto come partigiano col grado di "sottotenente alla memoria", nel 1955 il Presidente della Repubblica Gronchi lo insignì della Medaglia di Bronzo al Valor Militare. Il nome di Franco Cesana compare in piazza Nettuno nell’elenco del Sacrario dei Caduti della Resistenza per la Libertà e la Giustizia. A lui è intitolata una scuola elementare (foto) in via Guardassoni.

Marco Poli