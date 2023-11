Bologna com’era: Giulio Cesare Croce un cantastorie ricco di cultura

Giulio Cesare Croce (1550-1609, foto) è stato uno scrittore assolutamente originale nel quadro della letteratura non solo bolognese. Autore di commedie, cantastorie, scrittore non solo in lingua italiana, ma anche in dialetto e in altre lingue, è diventato famoso per il suo ’Bertoldo, Bertoldino a Cacasenno’ che ha ispirato anche un film di Mario Monicelli. Croce fu interprete della società del suo tempo denunciando la sempre maggiore insicurezza che portava le persone a difendersi dalla delinquenza, a chiudere bene la porta di casa. Croce scrisse anche storie di personaggi specializzati in furti narrando la loro vita che spesso terminava sul patibolo, ma con una leggerezza di linguaggio che sfiora il cinismo e sta al confine con la simpatia. E’ il caso del ladro chiamato ’Pontichino’ che la fece franca per lunghi anni finchè non fu arrestato e condannato al patibolo. (segue)

Marco Poli