Bologna com’era: gli affreschi sulla vita di Santa Maria Egiziaca

Sono tanti coloro che considerano la chiesa di San Giacomo Maggiore di via Zamboni, officiata dagli Agostiniani, una delle più affascinanti e ricche di storia e di opere d’arte della nostra città. Tuttavia, rivolgiamo un suggerimento particolare, anzi un invito a visitare la 21esima cappella, quella intitolata ai Santi Cosma e Damiano: in essa si possono ammirare degli affreschi attribuiti a Cristoforo da Bologna che raffigurano alcuni episodi della vita di S. Maria Egiziaca e in uno di essi, fra l’altro, possiamo vedere quale fosse la forma e l’aspetto del pane (foto) che si produceva 750 anni fa. Ma il pezzo forte presente in questa cappella è il Polittico della Reliquia della Croce, una delle poche opere del maggior pittore della città lagunare, Paolo Veneziano (1300-1365 circa). Questa opera è stata magistralmente restaurata dal prof. Ottorino Nonfarmale nel 1999. (segue)

Marco Poli