Bologna com’era: gli alberi nella toponomastica cittadina

Una prova del grande rispetto dei bolognesi per gli alberi sta nella toponomastica cittadina, dalle denominazioni di vie decise dal popolo e non dai governi locali. Fra le antiche denominazioni troviamo via di Saliceto (presenza di salici), via Roveretolo così denominata per la vegetazione con alberi di rovere. C’è poi via del Pratello, il cui nome antichissimo era ‘Peradello’ con chiaro riferimento a un pero. Via Frassinago fu così chiamata per la presenza di frassini, mentre in via Cerodolo sorgevano querce (cerri) e in via Belmeloro spiccava una pianta di alloro. Via Nosadella (foto) prende il nome da alberi di noce, mentre non è chiaro se il nome via del Faggiolo derivi dal faggio o dalla pianta del fagiolo. A queste antiche denominazioni vanno aggiunte quelle moderne: via del Fico, via della Frasca, via del Bosco, via dei Gelsi, via Alberelli.

Marco Poli