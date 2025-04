Bologna com’era: gli autobus e i nomi delle Porte

La linea bus 19 Tper Casteldebole-San Lazzaro ha la variante barrata che percorre il tragitto Casteldebole-Porta Maggiore. Tuttavia, queste vetture esibiscono sia la scritta Porta Maggiore, sia Porta Mazzini (foto). Questa duplice denominazione della Porta deriva dal fatto che dal 1872 fino al 1932 Strada e Porta Maggiore furono sostituiti da Via e Porta Mazzini. Io ricordo perfettamente che negli Anni ’50 molti continuavano a dire Via e Porta Mazzini. Non stupisce, quindi, che ancora appaia questa indicazione. Peraltro a proposito di Porte cittadine, vi sono altre situazioni di denominazioni che vengono tuttora utilizzate in modo errato: San Mamolo/D’Azeglio e Zamboni/ San Donato. La scelta compiuta dalle commissioni di toponomastica è quella di attribuire alla Porta il nome della via che parte dal centro: quindi, D’Azeglio (e non San Mamolo) e Zamboni (e non San Donato).

Marco Poli