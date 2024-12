Bologna com’era: gli incontri fra la Regina e Carducci

L’Ode alla Regina e le espressioni di ammirazione nei suoi confronti procurarono a Carducci dure critiche anche da parte dei suoi studenti. Il poeta si giustificò: "Quell’ode e altro che scrissi di poi fu ed è il sentimento della mia gratitudine e ammirazione e divozione alla grazia e alla virtù sovrana di Margherita di Savoia, regina italiana d’Italia". Il poeta incontrò la Regina (foto) nel 1878 in occasione di una visita dei Reali all’Università di Bologna: in quell’occasione la Regina gli dimostrò di conoscere tutte le poesie. Carducci descrisse l’incontro, quattro anni dopo (1882), nella prosa Eterno femminino regale: "Io guardai la Regina, spiccante mite in bianco, bionda e gemmata, tra quel buio rotto ma non vinto da quelli strani bagliori e da quel rumore fluttuante". Un secondo incontro avvenne a Gressoney nel 1889. (segue)

Marco Poli