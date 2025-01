Bologna com’era: gli spazzacamini attesi ogni anno con simpatia

Ogni anno, prima dell’inverno, dalla piemontese Val Vigezzo, dal Tirolo, dal Trentino e da altre zone del nord, puntualmente partivano verso le limitrofe nazioni europee e verso il sud dell’Italia gruppi di bambini (foto), di mendicanti, di orfani guidati da spazzacamini con esperienza. Battono gli stessi sentieri da generazioni, con vestiti inadeguati, per dirigersi dove sono attesi con simpatia e con affetto. Quasi tutti, soprattutto i bambini, avevano connotati fisici comuni: erano di bassa statura e molto magri, caratteristiche che consentivano loro di poter ispezionare e ripulire le canne fumarie dei camini. A Bologna arrivavano in almeno 20 e spesso erano i medesimi dell’anno precedente: sapevano già in quale stalla o fienile poter dormire, in quale spazio ritrovarsi per mangiare polenta, quali camini avevano bisogno della loro opera. (segue)

Marco Poli