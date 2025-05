Bologna com’era: gli spettacoli al Cafè Chantant in Sala Borsa

La Sala Borsa, luogo destinato alle contrattazioni commerciali, affittata a un impresario teatrale, la sera divenne teatro ospitando il Cafè Chantant. Un quotidiano di Bologna scrisse: "Al Cafè Chantant nei locali della Borsa, ieri pigiavasi una folla enorme. Tutte le artiste, fra cui alcune carine e brave, furono fatte segno ad entusiastiche acclamazioni". L’astuto impresario offrì l’abbonamento scontato agli studenti che giunsero numerosi. Visto che questo nuovo genere di spettacolo piaceva, ben 12 caffè si convertirono al Cafè Chantant; anche due locali assai frequentati come il caffè S. Pietro in via Indipendenza (foto) e il caffè dei Grigioni in via U. Bassi decisero di offrire oltre alla birra anche un po’ di spettacolo. Intanto si preparava ad entrare in scena il vero regno del Cafè Chantant: il primo gennaio 1899 fu inaugurato il Teatro Eden Kursaal. (segue)

Marco Poli