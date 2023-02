Bologna com’era: gli splendori dell’Eden e dell’Apollo

A voler aprire l’Eden Kursaal per farne il tempio del cafè chantant e del varietà fu l’ingegnere Carlo Maccaferri che non badò a spese per creare un locale avveniristico, in stile liberty, affidandone il progetto al noto architetto Attilio Muggia: furono installati i primi termosifoni e l’illuminazione era elettrica. Gli arredi erano sofisticati sia nel ristorante, sia nel teatro, sia nelle camere d’albergo. Al teatro Apollo, costruito nel 1912 in via Indipendenza 38, oltre al cafè chantant andavano in scena operette e varietà (foto). L’attrazione maggiore era rappresentata dalle donne belle e famose: non solo la famosa ’Bella Otero’ – che però non riscosse successo- ma piuttosto Maria Campi, già sul palcoso dell’Eden, famosa per avere inventato ’la mossa’. L’Apollo, vittima delle bombe, riaprì come cinema Metropolitan nel 1950.

Marco Poli