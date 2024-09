Bologna com’era: gli studenti contro il diritto di rappresaglia

Durante il loro incontro con l’Imperatore Federico Barbarossa, studenti e docenti (foto) confermarono gli aspetti positivi del vivere a Bologna, ma denunciarono con forza l’esistenza del "diritto di rappresaglia", istituto giuridico che a Bologna era regolamentato e applicato. Questo "perverso costume" era una sorta di "spada di Damocle" che pendeva sul loro capo; essi erano determinati a non tollerarlo e aggiunsero che se non fosse abolito si sarebbero, studenti e docenti, trasferiti in altra città. Nel 1158 Federico Barbarossa accolse la richiesta e abrogò il diritto di rappresaglia: fu un provvedimento che diede soddisfazione agli studenti, ma agevolò anche Bologna. Infatti gli studenti si potevano recare a Bologna senza il timore o il rischio di essere giudicati dai tribunali cittadini e Bologna vide crescere il numero di studenti e con essi osterie, alberghi, commercio.

Marco Poli