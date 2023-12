Bologna com’era: gli utili del Monte di Pietà

A fine anno per le aziende è il momento di tirare le somme e valutare l’andamento economico e finanziario. Era così anche nei secoli scorsi e la banca più importante e più antica della città, cioè il Monte di pietà di Bologna, riuniva i propri amministratori per decidere la distribuzione degli utili di bilancio. I conti venivano controllati e confermati nella loro veridicità dai ’Visitatori’ (gli attuali revisori dei conti) che ogni mese svolgevano ispezioni sulla cassa e sui libri contabili. Per gli utili erano previste destinazioni ben precise: anzitutto, nulla poteva andare agli amministratori i quali erano ’premiati’ con una medaglia (foto) o con un mazzo di fiori di seta confezionato dalle suore di via Orfeo. Pertanto gli utili erano anzitutto una "distribuzione di limosine ai poveri", agli Ordini religiosi e alle Parrocchie impegnate a sostenere i più bisognosi. (segue)

Marco Poli