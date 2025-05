Bologna com’era: grazie ai dischi registrati dal vivo, il soprannome ’paradiso dei collezionisti’

Giancarlo Bongiovanni (foto) mantenne la decennale vocazione editoriale con l’aggiunta di una novità: la produzione discografica di opere registrate ’dal vivo’ che i melomani apprezzarono. Grande successo ebbe il disco del concerto registrato dal vivo del soprano Mirella Freni, premiato dalla critica discografica italiana. Fra l’altro, l’idea di Bongiovanni ebbe il pregio dell’originalità poiché offriva agli appassionati un prodotto che le grandi case discografiche non avevano in catalogo. Altri concerti dal vivo divennero dischi, come quelli di Katia Ricciarelli, Leo Nucci, Renato Bruson e molti altri. Il piccolo negozio ebbe sempre una conduzione familiare e una chiara vocazione al rapporto amichevole con la clientela al punto che fu definito ’paradiso dei collezionisti’. Ma il nuovo secolo e il nuovo millennio portarono una cesura nella vita del negozio Bongiovanni. (segue)