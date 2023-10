Bologna com’era: . I carmelitani in San Martino

I frati Carmelitani, un ordine religioso fondato in Terrasanta a metà del Duecento, giunsero a Bologna e si insediarono in un convento adiacente alla chiesa di San Martino (foto) che, nel 1293, fu loro concessa dal Vescovo di Bologna. Per cinque secoli i Carmelitani curarono e abbellirono la chiesa, arricchendola con opere di celebri artisti. Ma, nel dicembre 1798, il loro ordine cadde sotto i colpi delle soppressioni napoleoniche: la chiesa fu affidata a sacerdoti secolari, mentre il convento fu destinato a usi civili e gran parte di esso, nel 1810, fu acquistato da Antonio Contavalli, uomo d’affari e attore dilettante, che decise di costruire su quell’area un teatro. Affidò il progetto all’architetto Giovanni Battista Martinetti e a Giuseppe Nadi che lo realizzarono in breve tempo; le decorazioni furono opera di Antonio e Francesco Basoli e di Pietro Fancelli. (segue)

Marco Poli