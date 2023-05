Bologna com’era: i conventi femminili di S. Maria del Monte, Eremo di Ronzano e colle della Guardia

Abbiamo sottolineato come dal 1140 ben tre conventi femminili furono fondati da donne, due delle quali vedove: S. Maria del Monte (oggi, villa Aldini) e l’Eremo di Ronzano, mentre a suor Angelica si attribuisce il primo insediamento sul Colle della Guardia per conservare l’immagine della Madonna di San Luca. Alla fine del Duecento Bologna era una grande città europea con ben 50.000 abitanti: i monasteri femminili erano 36. Poi nel 1347 anche Bologna fu colpita dalla peste che provocò 15.000 morti: il numero degli abitanti scese a 37.000 e quello dei monasteri femminili a 26. Non bisogna pensare che le monacazioni fossero tutte forzate; molte erano le giovani che facevano questa scelta, le vedove e le "convertite" (foto), cioè le prostitute "pentite". Il fenomeno delle monacazioni forzate fu condannato dal Concilio di Trento che previde la scomunica a chi costringe a monacarsi.

Marco Poli