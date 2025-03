Bologna com’era: i dipinti dedicati ai miracoli della Vergine

Visitando i cinque piani del Museo della Beata Vergine di San Luca nel cassero di Porta Saragozza, si possono vedere soprattutto documenti di vario genere e oggetti della collezione donata dal prof. Antonio Brighetti, che costituiscono il nucleo centrale del museo. Vi sono anche oggetti provenienti dal santuario: fra questi spiccano alcuni dei dipinti che raffigurano scene di ’miracoli’ commissionati da coloro che avevano ottenuto una grazia dalla Madonna. Infatti, in occasione del restauro del santuario della Beata Vergine di San Luca, avvenuto fra il 2000-2003, furono ritrovate 102 tavolette dipinte raffiguranti miracoli attribuiti alla Madonna di San Luca. Non sono opere d’arte ma testimonianze di grazie ottenute dai fedeli (ex voto) che hanno voluto lasciare un segno concreto di quanto ricevuto dalla Madonna. Il dipinto più antico risale al 1735, il più recente al 1929. (segue)

Marco Poli