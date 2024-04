Bologna com’era: i fazzoletti colorati dai francescani

Come si è scritto, il tabacco da fiuto era conservato in piccoli contenitori chiamati tabacchiere: quelle dei nobili e dei ricchi erano oggetti raffinati, a volte di metallo pregiato e addirittura con pietre preziose incastonate (foto). Fiutare il tabacco, tuttavia, poteva avere qualche conseguenza pratica, come scopriamo leggendo la cronaca dell’Osservanza scritta da fra’ Luigi Rinieri. Nel 1767 alcuni frati chiesero all’economo del Convento che ogni sabato, secondo consuetudine, non distribuisse solo fazzoletti bianchi, ma anche colorati: "così si è fatto tingere a colore di gualdo (blu) 180 libre di filo e con quello e con altro bianco si sono fatti 500 e più faccioletti di fondo torchino, e in tal maniera si è levata quella indecenza che vedevasi in alcuni, i quali usando tabacco, né avendo faccioletti di colore, adoperavano i bianchi che rendevano schiffo nel vederli".

Marco Poli