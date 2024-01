Bologna com’era: i finanziatori dei primi collegi universitari

Migliaia di studenti ebbero l’opportunità di studiare all’Università di Bologna (foto), senza spendere denaro, per la presenza di oltre venti collegi universitari nati in virtù della generosità e della sensibilità di personaggi, papi, cardinali, mercanti, docenti nobili, molti dei quali avevano studiato a Bologna e avevano compreso l’importanza degli studi e del conseguimento di una laurea. Molti dei finanziatori dei collegi non erano cittadini bolognesi e quindi destinavano il loro denaro per i loro concittadini. Gli studenti ospitati nei collegi dovevano essere poveri ma volenterosi: per cinque anni sarebbero stati mantenuti completamente. Lo scopo assistenziale e i requisiti della povertà e del merito rimasero fino al Cinquecento; in seguito le regole di accesso si basarono sulla buona condizione della famiglia. (segue)

Marco Poli