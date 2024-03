Bologna com’era: i gettoni del barbiere Fabrizi

Dagli anni Venti del secolo scorso il salone di Fabrizi Alberto e sorelle continuò la sua attività con successo; anche Benito Mussolini fu fra i suoi clienti più noti, come in passato lo era stato Giovanni Pascoli. Appena a Bologna iniziò il servizio telefonico, Fabrizi accese l’abbonamento pubblicizzando il numero ottenuto, 20-73. Ma la più originale idea pubblicitaria fu l’invenzione dei gettoni di metallo sui quali era scritto ’Buono per un servizio di toeletta’. Il valore dei gettoni era di 20,25,35,50 centesimi (foto). L’obiettivo era evidente: attirare clientela in un salone che aveva costi non indifferenti per il personale soprattutto, visto che "i saloni sono aperti tutti i giorni e a tutte le ore". Inoltre veniva svolto anche il servizio a domicilio. I gettoni-sconto ebbero lunga vita e pur non essendo monete divennero, in seguito, il miraggio dei collezionisti.

Marco Poli