Bologna com’era: i macellai, potente corporazione

Quella dei macellai (ovvero, beccai) è stata una delle più antiche Corporazioni (o Compagnie), attiva anche prima del 1251, anno del primo Statuto della Compagnia. Fino al Cinquecento ebbe un ruolo importante nell’ambito dell’economia e della politica bolognese. A metà del ‘200 i beccai acquistarono una vasta area fra le attuali vie Rizzoli e Caprarie dove poter svolgere, in locali a ciò dedicati, sia la lavorazione, sia la vendita del prodotto. La presenza delle acque del torrente Aposa garantiva la continua pulizia dell’area. In quello stesso luogo collocarono la sede della loro Corporazione, ancora oggi individuabile dalla lapide con lo stemma della corporazione, il becco cioè il maschio della capra: fu quell’insediamento a denominare la via Caprarie (foto). Il Comune, da parte sua, stabilì i luoghi dove era vietato macellare e gli orari di vendita della carne. (segue)

Marco Poli