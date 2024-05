Bologna com’era: i preparativi per il Primo Maggio

La prospettiva di piazze "invase" da lavoratori spaventò il Governo che non esitò a vietare qualsiasi manifestazione: le motivazioni furono quelle della tutela della libertà del lavoro e il timore di scontri di piazza. Il Governo vietò anche di propagandare ogni manifestazione. Ciononostante, la Società Operaia di Bologna e altre associazioni come quelle dei reduci garibaldini e dei seguaci di Aurelio Saffi, studenti universitari, docenti come Quirico Filopanti e sindacati, si riunirono nella sede della Società Operaia in via Cavaliera, 22 (oggi via Oberdan, foto) per definire un manifesto di rivendicazioni. Il 30 aprile 1890 la città era blindata: in piazza Maggiore furono inviate due compagnie di soldati armati, mentre squadre di agenti dovevano sorvegliare il carcere, le caserme, le banche…

Marco Poli